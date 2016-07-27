Момент встречи Крестных ходов на Европейской площади - тысячи людей поднимаются на Владимирскую горку (ВИДЕО)

Момент встречи Крестных ходов на Европейской площади - тысячи людей поднимаются на Владимирскую горку.

Встреча Крестных ходов с запада и востока Украины на Европейской площади в Киеве 27 июля ознаменовалась одновременным колокольным звоном трех украинских лавр.

В столице звонила в колокола Киево-Печерская лавра, на западе - Почаевская лавра, а на востоке Украины к благовесту присоединилась Святогорская лавра.