Момент встречи Крестных ходов на Европейской площади - тысячи людей поднимаются на Владимирскую горку (ВИДЕО)

21:19, 27 июля 2016
Общество
2709

Момент встречи Крестных ходов на Европейской площади - тысячи людей поднимаются на Владимирскую горку.

Встреча Крестных ходов с запада и востока Украины на Европейской площади в Киеве 27 июля ознаменовалась одновременным колокольным звоном трех украинских лавр. 

В столице звонила в колокола Киево-Печерская лавра, на западе - Почаевская лавра, а на востоке Украины к благовесту присоединилась Святогорская лавра.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter