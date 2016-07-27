Паломники опасаются, что в толпу людей вольются провокаторы, которые могут устроить драку

Среди верующих, которые собираются на молебен в центр столицы, сейчас ходят упорные слухи о готовящейся провокации. Об этом сообщает "Вести".

Якобы, когда колонны Крестного хода пойдут к Киево-Печерской Лавре на вечерний молебен, в толпу людей вольются провокаторы. Они могут устроить драку, даже с применением травматического оружия, а потом скроются на территории Лавры. После этого территорию монастыря могут перекрыть для поимки хулиганов, и тогда верующие не смогут зайти в Лавру.

В самой Киево-Печерской Лавре пока об этом ничего не знают.

Также сами верующие опасаются, что к ним может присоединиться колонна так называемых «верующих радикалов». Это представители братства Сергия Радонежского, которые к Лавре никакого отношения не имеют. Они частенько проходятся по Киеву колонной с иконами, хоругвями. Они могут надеть георгиевские ленточки, из-за этого, опасаются участники хода, может возникнуть конфликт.

Напомним, из-за крестного хода в Киеве изменит работу общественный транспорт.

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Нацгвардия и нацполиция перекрыли центральные улицы Киева в связи с проведением Крестного хода.

Как сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко, на улицы Киева вывели шесть тысяч силовиков для охраны правопорядка.