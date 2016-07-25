Всеукраинский крестный ход мира вошел в Борисполь

Всеукраинский крестный ход мира и молитвы за Украину прошел в Борисполе прошел мимо блок-поста агрессивно настроенных представителей ОУН и вошел в город.

Чтобы избежать дальнейших столкновений, участники молитвенного шествия изменили маршрут и направились в направлении микрорайона Нестеровка. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В город верующих УПЦ пытались не пропустить около сотни представителей ОУН. Они выкрикивали в сторону участников Крестного хода разные лозунги и оскорбления, бросали в людей яйцами. Не смотря на то, что среди паломников много пожилых людей и детей, молодые люди в камуфляжах не прекращали угрожать им расправой.

На пути провокаторам стали представители правоохранительных органов и Нацгвардии, которые оттеснили оуновцев и других нарушителей правопорядка, и таким образом дали возможность участникам шествия продолжать свой путь.