УПЦ сообщила премьер-министру о нарушении прав религиозных организаций со стороны Министерства культуры Украины

Священный Синод Украинской Православной Церкви, который состоялся 20 июля в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре под председательством Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, рассмотрел ситуацию, которая сложилась с нерегистрацией Министерством культуры уставов религиозных организаций Украинской Православной Церкви. (Журнал № 25), сообщает Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.

В результате рассмотрения данного вопроса, Синод обратился к Премьер-министру Украины В.Б. Гройсману. Главе Кабинета министров сообщено о предвзятом и необъективном отношеним Министерства культуры к Украинской Православной Церкви, что влечет нарушение прав религиозных организаций УПЦ.

Напомним, что с декабря 2014 по май 2015 года в Министерство культуры Украины были поданы на регистрацию тринадцать уставов религиозных организаций УПЦ. За это время было зарегистрировано только два из них. Затягивание с регистрацией учредительных документов является прямым нарушением Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях».

Данный вопрос был поднят во время пресс-конференции, которая состоялась в Киево-Печерской Лавре 25 марта 2016 года. Однако руководство Министерства Культуры и дальше продолжало искусственно тормозить процесс регистрации. Только через полтора года нерегистрации, 29 июня 2016 года, в адрес УПЦ поступили письма с замечаниями. Однако, вместе с документами, чиновники вернули и пакеты документов для регистрации и уставы, что является очередным нарушением закона.

Стоит отметить, что предложенные замечания не учитывают традиции и внутренние установки Православной церкви, противоречат уже зарегистрированным уставам и не имеют правового обоснования.

Таким образом, своими непрофессиональными действиями и бездействием представители Министерства культуры не только грубо нарушают права религиозных организаций УПЦ, но и становятся преградой для полноценного осуществления их уставной деятельности.