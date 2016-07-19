В Кривом Роге на месте поваленного Ленина построят саркофаг и установят памятник святителю

В Кривом Роге идет реконструкция сквера по улице Свято-Николаевской в Центрально-Городском районе.

Уникальный историко-архитектурный ансамбль будет включать в себя сквер, школу искусств, памятник святителю Николаю и раскопки старинной церкви, - сообщает Первый криворожский со ссылкой на Христианский портал Кириос.

Раскопки древней церкви, которая была найдена у снесенного памятника Ленину, накроют саркофагом - своеобразный музей под открытым небом.

В центре сквера будет установлена фигура святителя Николая высотой четыре метра.

Реконструкцию сквера планируется завершить до 12 сентября. Остатки церкви раскопали во время работ по благоустройству. Весь храм имеет длину 25 метров. После завершения раскопок, над храмом планируется возвести стеклянный саркофаг.

Известно, что деревянный собор Николая Чудотворца был построен в 1761 году. В этом храме была особая икона Николая Чудотворца, которая собирала тысячи паломников. В 1934 году церковь разобрали, а на ее месте поставили памятник Ленину, который был снесен активистами в 2015 году.

Во время проведения благоустройства территории был найден фундамент храма. После этого на территории храма начались археологические раскопки.