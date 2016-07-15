Реставраторы перешли ко второму куполу Андреевской церкви

Реставраторы завершили работу на первом куполе-башенке Андреевской церкви.

Башню обтянули металлическим креплением, которое продержится минимум полвека, передает СтройОбзор со ссылкой на "Сегодня".

Через неделю рабочие уберут строительные леса еще на одном шпиле. А завершить оставшиеся работы планируют в течение месяца. После этого начнется реставрация нижней части храма и его лестницы.

Напомним, в церкви продолжаются ремонтные работы, которые были начаты год назад. В 2016 году на реконструкцию храма направили 4 млн. грн.