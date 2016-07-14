Духовники Волыни призывают политиков и законодателей к взаемопримирення и взаимопрощения в вопросе Волынской трагедии (укр.)

До Сейму Республіки Польща, Верховної Ради України, Інститутів національної пам’яті Польщі та України офіційно та публічно звернулися представники духовенства Волині у зв’язку з 73-ми роковинами Волинської трагедії, повідомляє VIP.VOLYN.UA.

Про необхідність напрацювати звернення від усіх конфесій говорилося ще наприкінці червня 2016 року під час засідання Волинської ради Церков.

Як свідчить текст Звернення Волинської ради Церков до Сейму Республіки Польща, Верховної Ради України, Інститутів національної пам’яті Польщі та України з нагоди 73-ї річниці Волинської трагедії, духівники закликають політиків та законотворців до взаємопримирення та взаємопрощення.

«Ми – післявоєнні покоління, які не брали участі в тих подіях і не були їх свідками, – можемо лише з пошаною схилитися над тим безмежним горем, яке спало на плечі наших батьків. Ми можемо і повинні перепрошувати насамперед Господа Бога за те велике зло, яке людськими руками коїлося і коїться по всьому світу. Ми просимо прощення у Бога за те, що наша земля просякла кров’ю невинних. Нехай Він змилосердиться над нами всіма і вкаже нам дорогу до життя, гідного Божих дітей.»- йдеться у звернені.

Духовні лідери зазначають, що пам’ятаючи про події вже понад 70-літньої давності, які розгорталися на теренах Волині та Східної Галичини, вони з сумом схиляють голови, вшановуючи кожну жертву того розгулу беззаконня і людиноненависництва з обох сторін.

«Спільний заклик до Милосердного Бога та добрі християнські вчинки завжди об´єднували вірних різних конфесій, різних національностей. Вже кілька років поспіль на відомих нам місцях мучеництва відбуваються молебні та звершуються поминальні Богослужіння, в яких беруть участь християни різних конфесій. Ці заходи зустрічають не лише розуміння, а й усіляку підтримку та повагу до них зі сторони місцевої влади та населення. І це та надія, з якою ми маємо дивитись у майбутнє, тому що ця дорога веде нас до взаємного прощення та оживлює нашу віру.

Також ми закликаємо всіх політиків і законотворців Сейму Республіки Польща та Верховної Ради України, керівництва Інститутів національної пам’яті обох країн, а також представників місцевих влад, працівників мас-медіа і діячів культури з великою відповідальністю та повагою ставитися до вивчення, висвітлення й оцінювання нашого спільного минулого, не шукати ворогів і взаємозвинувачень.

Нехай майбутнє обох наших народів будується на правді, хоч би якою важкою вона була, та на твердій волі подолання стереотипів і уникнення давніх помилок. Нехай наші прийдешні покоління зростають у християнській любові та беруть приклад із тих своїх предків, які життя рятували, а не нищили, які не руйнували рідний край, а всіляко сприяли його зміцненню і процвітанню. Тож шукаймо взаємного прощення та примирення. Бог нам простив багато, тож і ми прощаймо один одного (Мт 6:14-15). Нехай вміння простити один одного стане фундаментом кращого майбутнього, добросусідства та українсько-польської дружби», - написано у звернені.