Об этом в среду, 13 июля, сообщили во время презентации социологического опроса, который измерял уровень доверия жителей Закарпатской области к новой полиции и другим социальным институтам, пишет uzhgorod.net.ua.

Опрос проводился в 5 населенных пунктах – Дубовом, Воловце, Хусте, Мукачево и Ужгороде – значит, не является репрезентативным для всей области, однако отражает ситуацию в каждом населенном пункте.

Так, по данным социологов, жители областного центра Закарпатья больше всего доверяют церкви, вооруженным силам и добровольческим батальонам. Полицию жители Ужгорода поставили на 5 место.

Мукачевцы больше всего доверяют именно новосозданной патрульной полиции, добровольческим батальонам и волонтерам.

В Воловце люди больше всего доверяют церкви, волонтерам и вооруженным силам.

Жители Хустя доверяют добровольческим батальонам, волонтерам и церкви.