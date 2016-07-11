В Горловке ударом от взрывной волны выбиты 12 окон в церкви (фото)

Во время обстрела в ночь с 9 на 10 июля три снаряда повредили строящийся Иверский храм в Никитовке (район Горловки), сообщает сайт Горловской епархии.

Во время обстрела пострадал практически готовый фасад храма. Ударом от взрывной волны были выбиты 12 окон в церкви, пострадала черепица. В епархии отмечают, что строителям оставалось покрыть храм кровлей и приступать к внешней отделке. Теперь придется восстанавливать стены.

Иверский храм находится в центре жилого района, в окружении жилых домов. При обстреле пострадали также два двухэтажных жилых дома, школа и дома в частном секторе.

"За время боевых действий в Горловке территория храма обстреливалась шесть раз, однако до этого времени повреждения были незначительными. Обстрел в ночь с 9 на 10 июля 2016 год — один из самых сильных за все время объявленного режима тишины", – говорится в сообщении епархии.

segodnya.ua