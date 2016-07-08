В Виннице грабители украли из церкви ящик для пожертвований на нужды бойцов АТО
17:56, 08 июля 2016Общество
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Из храма в Виннице украли ящик для пожертвований.
7 июля ночью неизвестные, разбив окно, проникли в помещение церкви. Vinbazar сообщает, что злоумышленники похитили ящик с пожертвованиями прихожан на нужды бойцов АТО. Также после визита грабителей пропало 2 тыс грн из кассы церковной лавки. В настоящее время полиция разыскивает лиц, причастных к краже.
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