В Виннице грабители украли из церкви ящик для пожертвований на нужды бойцов АТО

17:56, 08 июля 2016
Общество
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Из храма в Виннице украли ящик для пожертвований.

7 июля ночью неизвестные, разбив окно, проникли в помещение церкви. Vinbazar сообщает, что злоумышленники похитили ящик с пожертвованиями прихожан на нужды бойцов АТО. Также после визита грабителей пропало 2 тыс грн из кассы церковной лавки. В настоящее время полиция разыскивает лиц, причастных к краже.

i-vin.info

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