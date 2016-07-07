Под фундаментом церкви Рождества Христова на Почтовой площади археологи ищут старинный храм

О возможном наличии церкви свидетельствуют кирпичи времен Киевской Руси. "Из таких кирпичей строили культовые сооружения. Возможно, из них была построена церковь, которая могла размещаться под фундаментами нынешней церкови Рождества Христова", - рассказал директор Центра археологии Киева Михаил Сагайдак Сегодня.uа.

О возможном наличии древней церкви, указывает найденное археологами неподалеку погребальное захоронение XI—XII веков. "Откопали семь маленьких деревянных гробов с детскими останками. Предположительный возраст погребенных — от годика до десяти лет. Интересно, что в одном из гробов были останки двоих младенцев. К слову, в нескольких метрах от этого захоронения мы нашли человеческие останки женщины и подростка. Они были не в гробах. Возможно, погибли во время пожара", – рассказывает Максим Вакулюк, руководитель раскопок на Почтовой.

Киевские археологи уже больше года проводят раскопки на Почтовой площади в месте, где должен был появиться ТЦ и надеются за три месяца полностью откопать древнюю усадьбу времен Киевской Руси и приступить к раскопкам более древних слоев, углубившись на пять метров вниз. Сейчас работы ведутся в части, которая была открыта еще в прошлом году, но для сохранности была законсервирована.

По словам Максима Вакулюка, находки, которые сейчас открываются археологам, — уникальны. "Мы раскапываем деревянную мостовую XVII—XVIII веков, а под ней, на уровне двух метров, находятся остатки древнерусской усадьбы, датируемой XI—XII веками. Мы надеемся, что нам удастся полностью открыть всю усадьбу, что является большой редкостью", — говорит Вакулюк.

Как поясняют археологи, в этой усадьбе, предположительно, мог проживать и работать чиновник очень высокого ранга, который имел право ставить торговые пломбы на привозимые по Днепру товары. "Мы нашли несколько древних печатей, одна из которых, может принадлежать одному из сыновей Ярослава Мудрого, Всеволоду Ярославичу. Можно предположить, что это была таможня, которая "давала добро", — говорит руководитель раскопок.

Из найденных артефактов в руки археологов попали шесть княжеских печатей (датируются XI—XII веками), 70 серебряных и медных монет (начало XVIII века), железные стрелы, ядра, пули и фрагменты оружия, которыми активно торговали в XVII веке, много костей лошадей и собак, черепки и гвозди. Но, есть находки, которые археологи считают очень необычными. Одна из таких — жлукто (прототип современной стиральной машины), выдолбленная из ствола дерева или пня высокая метровая посудина, в которой в старину отбеливали белье при помощи золы.

Также недавно археологи откопали самый настоящий погреб — квадратное углубление, обнесенное бревнами, в котором даже нашли несколько бочек. "Эта находка датируется поздним средневековьем. Погреб, или древний холодильник, был подземным помещением, в котором могли хранить продукты летом", — поясняет директор Центра археологии Киева Михаил Сагайдак.

Как заверяют в КГГА, находки обязательно станут экспонатами музея, который разместят в ТЦ. "Пока археологи не закончат все раскопки, говорить о том, каким именно будет музей, рано", — говорит Диана Попова, директор департамента культуры КГГА.