В Днепре православные, мусульмане и евреи выразили свое отношение к пропаганде ЛГБТ-туризма

Протоиерей Александр Немчинов считает, что развитие ЛГБТ-туризма, который является пропагандой гомосексуализма, подтачивает последние нравственные основы у молодежи. Об этом он сказал во время пресс-конференции на тему «В Украине хотят развивать ЛГБТ-туризм?», которая состоялась 5 июля в пресс-центре ИА «МОСТ-ДНЕПР», сообщается на сайте этого информ-агентства.

«В авраамистских верованиях однополые отношения считаются грехом, который строго порицается и запрещается. Мы имеем дело с извращением, психическим расстройством. Христианство – это религия любви. Бог – есть любовь. Христианство не порицает к ненависти.

Человека нужно любить лишь за то, что он человек. Но пропагандировать однополые отношения нельзя, это грех. И развитие ЛГБТ-туризма, который является пропагандой гомосексуализма, подтачивает последние нравственные основы у молодежи. Многие нравственные понятия вывернулись наизнанку. Развитие ЛГБТ-туризма – это преступление перед обществом», - сказал он.

В мероприятии приняли участие:

- Имам исламского культурного центра (г. Днепр) Эдгар Девликамов;

- Член правления еврейской общины Олег Ростовцев;

- Протоиерей Александр Немчинов.

Член правления еврейской общины Олег Ростовцев считает, что однополые отношения не должны подлежать легализации и поощряться в современном обществе: «По-моему, это не слишком актуальная тема. Просто Украина хочет стать комфортной для всех категорий людей, среди которых и люди с нарушением здоровья, и люди с особенными предпочтениями и ориентацией. Но развивать это направление – это совсем другое дело.

С точки зрения иудаизма, изменение человеком ориентации – это не свобода выбора, а нарушение плана, который по отношению к нему имел Создатель. Человек может выбрать профессию, жену, но не ориентацию. Мы считаем греховными однополые отношения. Мы не считаем их не равными себе или плохими. Мы считаем, что свои желания нужно контролировать. Однополые отношения не должны быть легитимизованы и поощряемы. Моральные нормы должны быть превыше всего», - сказал он.

Имам исламского культурного центра (г. Днепр) Эдгар Девликамов считает, что пропаганда ЛГБТ-туризма равносильна рекламе спиртного: «Ислам воспевает традиционные семейные ценности и рассматривает семью как путь к продолжению рода. В однополых браках это невозможно.

Пропаганда ЛГБТ-туризма равносильна рекламе спиртного. Что касается самого гомосексуализма, от этого никуда не денешься. Взамен мы прилагаем все усилия для насаждения традиционных моральных ценностей», - сказал он.

Как ранее сообщало ИА «МОСТ-ДНЕПР», Министерство экономического развития Украины разработало государственную концепцию развития туризма. Одна из частей государственной концепции - ЛГБТ-туризм.