Папа Римский считает, что Европа должна преодолеть агрессивность и эгоизм

Европа нуждается в переменах, в преодолении страха и агрессивности, политического и экономического эгоизма, заявил Папа Римский Франциск в ходе видеообращения, которое понтифик в субботу направил участникам христианской манифестации "Вместе за Европу", проходящей в Мюнхене, сообщает Sputnik.

"Помимо некоторых видимых стен, укрепляются стены невидимые, которые пытаются разделить этот континент. Эти стены возводятся в сердцах людей. Стены, созданные из страха и агрессивности, отсутствия понимания людей иного происхождения и вероисповедания. Стены политического и экономического эгоизма, отрицающие уважение жизни и человеческого достоинства каждой личности", — сказал понтифик.

"Европа находится в сложном и сильно изменяющемся мире, все более глобализованном и все менее евроцентричном", — отметил Франциск.

"Если мы признаем эти эпохальные проблемы, мы должны иметь мужество сказать: нам нужны перемены! Европа призвана задуматься и спросить себя о том, принадлежит ли ее огромное достояние музею или оно еще способно вдохновлять культуру и дарить свои сокровища всему человечеству", — подчеркнул Папа Римский.

"Если Европа хочет быть семьей народов, пусть она вновь поставит в центр человеческую личность, пусть будет открытым и гостеприимным континентом и продолжает осуществлять не только экономическое, но и социальное и культурное сотрудничество", — подытожил понтифик.