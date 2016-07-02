В Администрации президента обсудили мерроприятия к 75-летию трагедии Бабьего Яра

Объединенная делегация Всемирного еврейского конгресса, возглавляемая Джоном Малкинсоном, и Фонда «Украинско-еврейские встречи», под руководством Адриана Каратницкого, встретилась с заместителем руководителя Администрации Президента Украины Ростиславом Павленко, сообщает ЕАЕК.

На встрече присутствовали сопредседатель Ассоциации еврейских организаций и общин (Ваада) Украины, председатель Генсовета ЕАЕК Иосиф Зисельс, а также руководитель Главного департамента по вопросам гуманитарной политики АПУ Юрий Рубан и руководитель Главного департамента по вопросам внутренней политики АПУ Александр Гончарук.

На встрече были обсуждены различные аспекты подготовки к мемориальным мероприятиям в связи с 75-летием начала трагедии Бабьего Яра.