День Конституции в Херсоне УПЦ и власти отмечали вместе

28 июня в Украине отмечают государственній праздник – День Конституции. К этому дню на Херсонщине прошел ряд мероприятий в которых приняли участие священнослужители Херсонской епархии УПЦ. Так в сам день праздника в Бериславском районе на месте расположения бывшей Каменской Сечи состоялись торжества, историческая реконструкция и общественные гуляния по поводу праздника, сообщает Православная Херсонщина.

На историческое место казацкой славы прибыли представители государственной власти, военнослужащие ВСУ, представители общественных организаций и украинского казачества, деятели культуры и искусства, молодежь.

Началось мероприятие с молебна об Украине, который возглавил протоиерей Александр Михайленко, благочинный Бериславского округа Каховской епархии в сослужении клириков Херсонской епархии УПЦ. Молитва о мире в Украине и Божье благословения для ее народа нашла живой отклик в сердцах людей.