В Полтаве в День Конституции прошел межконфессиональный молебен за Украину (фотофакт)

21:17, 29 июня 2016
Общество
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Межконфессиональный молебен посвященный Дню Конституции

Вечером 28 июня возле памятника гетману Ивану Мазепе в Полтаве провели межконфессиональный молебен за Украину. Участие в молитве приняли представители христианских церквей города Полтавы, сообщает Status quo.

Акция называлась "Чти Конституцию - помолись за Украину"

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