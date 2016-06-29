В Полтаве в День Конституции прошел межконфессиональный молебен за Украину (фотофакт)
21:17, 29 июня 2016Общество
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Межконфессиональный молебен посвященный Дню Конституции
Вечером 28 июня возле памятника гетману Ивану Мазепе в Полтаве провели межконфессиональный молебен за Украину. Участие в молитве приняли представители христианских церквей города Полтавы, сообщает Status quo.
Акция называлась "Чти Конституцию - помолись за Украину"
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