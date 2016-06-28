Председатель Ровенской ОГА пообещал делегации Ровенской епархии УПЦ сделать все возможное для прекращения захватов храмов

Состоялась встреча представителей Ровенской епархии УПЦ с председателем областной государственной администрации Алексеем Муляренко относительно ситуации с захватом храма в с. Дулибы Гощанского района, сообщает сайт Ровенской епархии.

Митрополит Ровенский и Острожский Варфоломей, секретарь Ровенской епархии протоиерей Виталий Герлинський, ответственный за урегулирование межконфессиональных конфликтов в Ровенской области протоиерей Виктор Земляной и его заместитель протоиерей Василий Начев обсудили с губернатором сложившуюся ситуацию. Чиновник пообещал сделать все возможное со своей стороны, чтобы на Ровенщине прекратились регулярные захваты храмов. Впрочем, такие обещания звучат с 1992 года и остаются голословными.

Напомним, что 26 июня, в селе Дулибы Гощанского района представители Киевского Патриархата ворвались в храм Рождества Богородицы во время утреннего Богослужения, сорвали службу и начали с руганью и угрозами грубо выталкивать верующих Украинской Православной Церкви из помещения. Захватом руководил «благочинный» УПЦ КП в Гощанском районе. В конфликте принимали участие и представители радикально настроенных сил Ровенщины, в частности, так называемая «Ровенская самооборона», которая является постоянным участником захватов храмов в регионе.

Настоятелю храма протоиерею Сергею Тимофееву удалось нажать «тревожную кнопку». Прибыла служба охраны, но и храм уже был заблокирован, представители Киевского Патриархата заменили замки во всем помещении и стали проводить службу. В результате попытки захвата храма есть пострадавшие, факт нанесения телесных повреждений зафиксирован полицией, которая прибыла на вызов настоятеля. Сейчас храм закрыт и освобожден от посторонних.