Первый президент Украины посетил Святую Гору Афон

Посол Украины в Греческой Республике Владимир Шкуров, в составе украинской делегации во главе с первым Президентом Украины Л.М. Кравчуком, посетил Святую Гору Афон, сообщает Посольство Украины в Греческой Республике.

В ходе переговоров с настоятелями Афонских монастырей - Ксенофонта, Св. Пантелеймона, Ватопеда и Ивирона - украинская делегация, в частности, выразила признательность афонитам за поддержку православных христиан Украины и постоянные молитвы о мире.