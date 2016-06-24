Первый президент Украины посетил Святую Гору Афон
15:10, 24 июня 2016Общество
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Возглавил делегацию паломников Л.М.Кравчук
Посол Украины в Греческой Республике Владимир Шкуров, в составе украинской делегации во главе с первым Президентом Украины Л.М. Кравчуком, посетил Святую Гору Афон, сообщает Посольство Украины в Греческой Республике.
Паломники благодарны афонітам за их молитвенную поддержку Украины
В ходе переговоров с настоятелями Афонских монастырей - Ксенофонта, Св. Пантелеймона, Ватопеда и Ивирона - украинская делегация, в частности, выразила признательность афонитам за поддержку православных христиан Украины и постоянные молитвы о мире.
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