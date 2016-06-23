В ближайшее время может начаться реставрация Софии Киевской

Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о праздновании Дня Крещения Руси – Украины (28 июля).

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Среди прочего, Порошенко поручил утвердить план праздничных мероприятий, а также начать реставрацию собора «София Киевская» и собора Святого Юра во Львове, сообщает Четвертая власть со ссылкой на пресс службу Президента.

«Глава государства постановил Кабинету Министров создать в двухнедельный срок Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий ко Дню крещения Киевской Руси - Украины и в месячный срок разработать и утвердить план праздничных мероприятий», - говорится в сообщении.