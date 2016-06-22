В Telegram теперь можно подписаться на рассылку отрывков из Евангелия

В мессенджере Telegram появились два канала, по которым подписчикам ежедневно рассылают отрывок из Евангелия и актуальную информацию из православного календаря, передает ТАСС. Об этом сообщил один из создателей каналов на своей странице в социальной сети Facebook.

"Мы запустили два канала в мессенджере Telegram. Один из них посвящен Евангелию и каждый день присылает отрывки для ознакомления, а другой - церковному календарю. Можно и прочесть текст, и послушать передачи на мобильных устройствах", - говорится в сообщении.

Проект реализуют журнал "Фома" и радио "Вера".