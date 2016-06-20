В Киеве вручены дипломы "Праведник народов мира" представителям украинских семей

В Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне состоялась церемония вручения дипломов «Праведник народов мира» представителям шести украинских семей, спасавших евреев во время Холокоста, сообщает сайт eajc.org.

Посол Израиля в Украине Элиав Белоцерковски, выступая перед собравшимися, отметил: «Мы собрались для важной церемонии вручения награды «Праведник народов мира» людям, которые спасали евреев во времена Второй мировой войны. У нас есть свидетельства о двух с половиной тысячах украинских граждан, которые спасали евреев. Есть такое выражение на иврите: «Человек, который спасает одну душу – спасает целый мир». Мы очень рады, что сегодня с нами находятся семьи этих людей».

Также почетные награды получили дети и внуки еще пяти украинских семей, награжденных посмертно: Романа и Анны Макар, Панаса и Василисы Минюков, Афанасия и Антонины Приступ, Кристины Рудюк, Ильи и Арины Веприцких.

На церемонии также присутствовали: вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко, представители Посольства Израиля в Украине, глава Всеукраинской ассоциации евреев – бывших узников гетто и нацистских концлагерей Борис Забарко, Президент Еврейского совета Украины Александр Сусленский, представители еврейских организаций и православного духовенства.