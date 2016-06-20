В Измаиле прошел крестный ход с молитвой о прекращении массового заболевания
20:17, 20 июня 2016Общество
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В городе зафиксировано массовое отравление людей.
19 июня, в День Святой Троицы, в Измаиле Одесской области, где зафиксирована вспышка массовых заболеваний ротавирусной и норовирусной инфекцией состоялись крестные ходы с молитвой о прекращении болезней.
Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, прихожане храмов Измаила прошли по улицам города во главе с наместником местного Свято-Константино-Еленовского мужского монастыря епископом Болградским Сергием.
В тот же день вечером в храмах Измаила перед всенощным бдением состоялись специальные молебны о прекращении бедствия.
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