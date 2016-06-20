В Измаиле прошел крестный ход с молитвой о прекращении массового заболевания

19 июня, в День Святой Троицы, в Измаиле Одесской области, где зафиксирована вспышка массовых заболеваний ротавирусной и норовирусной инфекцией состоялись крестные ходы с молитвой о прекращении болезней.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, прихожане храмов Измаила прошли по улицам города во главе с наместником местного Свято-Константино-Еленовского мужского монастыря епископом Болградским Сергием.

В тот же день вечером в храмах Измаила перед всенощным бдением состоялись специальные молебны о прекращении бедствия.