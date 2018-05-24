Святыня земель волынских: на Троицу в Свято-Успенской Почаевской лавре ожидают тысячи паломников

Троица – один из самых почитаемых праздников для православных христиан. В этот день дома и храмы украшают зеленью и цветами в знак новой жизни, которую Святой Дух даровал людям через принятие веры, а во всех церквях проходят торжественные богослужения.

В день Святой Троицы в Свято-Успенскую Почаевскую лавру ежегодно приезжают тысячи паломников, чтобы вознести свою молитву к Богу на Святой Почаевской земле, ведь здесь верующие люди чувствуют особую одухотворенность и благодать.

Святыня земель волынских

Почаевская лавра – одно из самых благодатных мест на наших землях, слава о котором давно разнесена по всему христианскому миру. С верою в сердце люди едут сюда за тысячи километров, чтобы с искренней молитвой прикоснуться к лаврским святыням, возле которых уже много веков происходят чудесные исцеления.

Впервые на дикой Волынской земле монахи появились в далеком 1240 году. Тогда Киев подвергся татаро-монгольскому нашествию, завоеватели безжалостно грабили и разрушали православные святыни, а иноки из Киево-Печерского монастыря вынуждены были бежать в поисках убежища. Поселившись на скалистой горе в лесу, место своего уединения монахи называют Почаевом – в память о притоке Днепра, реке Почайне, где некогда стоял их монастырь. А вскоре на почаевской горе произошло чудо явления Божьей Матери, которое стало для иноков знаком того, что они находятся под покровительством Богородицы.

«Монахи, пришедшие сюда из Киева, усиленно обращались к Божьей Матери с просьбой о защите Русских земель. Однажды молитва была услышана и, когда монахи вышли после вечерней молитвы из пещер, увидели на вершине Божью Матерь, которая стояла в огненном столпе. Пресвятая Богородица простояла несколько минут, но навсегда оставила отпечаток своей правой Стопы. С тех пор этот отпечаток наполняет святая вода, и раздается каждому паломнику, который прикладывается к стопе Божьей Матери», - рассказывает насельник Почаевской лавры, Иеромонах Никодим.

Слухи о чудесном явлении разнеслись по свету, и уже почти восемь веков сюда приходят христиане для молитвы и монашеского подвига. Долгое время Стопа Богоматери оставалась под открытым небом. Сегодня Святыня находится в Успенском соборе и покрыта специальным ковчегом с барельефным изображением Стопы, к которому выстраиваются длинные очереди паломников.

Почаевские Чудотворцы

Также в Успенском храме находится еще одна лаврская святыня – чудотворная икона Богородицы, подаренная в 1559 году греческим митрополитом Неофитом местной дворянке Анне Гойской. О чудодейственной силе этой иконы помещица узнает, когда около лика Богородицы происходит чудесное исцеление ее слепорожденного брата Филиппа. Тогда же Анна Гойская решила передать святыню Почаевскому монастырю, и вот уже более 400 лет от этой иконы, написанной в византийском стиле на небольшой липовой доске, свершаются чудеса.

Очереди из паломников выстраиваются в лавре и к нетленным мощам чудотворцев обители – преподобным Иову и Амфилохию. Мощи святых хранятся в каменном гроте Пещерной церкви рядом с Пещеркою, где подвизался Препододобный Иов в начале ХVІІ века. Всю свою долгую жизнь (святой дожил до 100 лет) Иов Почаевский провел в трудах, подвигах и молитвах, своей праведностью и проповедями раскрывая Богоуставленное предназначение человека.

В гроте Пещерного храма хранятся и мощи Амфилохия Почаевского. Святой родился на Волыни в 1894 году и посвятил жизнь служению Богу в очень сложные для церкви советские времена, своим мужеством и смелостью отстояв от закрытия Свято-Троицкий собор лавры. Получив за подвиги дар прозорливости и чудотворений, Преподобный Амфилохий при земной жизни лечил людей, изгонял злых духов, утешал скорбящих. Закончил свой земной путь он в 1971 году, однако паломники с верою в то, что Амфилохий помогает и после смерти, продолжали идти на его могилку на монастырское кладбище. Сегодня нетленные мощи почаевского святого почивают рядом с мощами Преподобного Иова в стенах лавры, куда на поклоны приходят тысячи паломников со всего православного мира.

Праздник рождения церкви

В день Святой Троицы в Свято-Успенской Почаевской лавре ожидают не менее пяти-семи тысяч паломников, которые приедут из разных уголков, чтобы встретить святой праздник под целительные звуки лаврских колоколов и пение монастырского братского хора. В воскресенье, в День Единосущной Троицы торжественные богослужения будут проходить в Успенском соборе, и уже в понедельник – в Троицком соборе лавры. Кроме того, в понедельник, в День Святого Духа, торжественное богослужение при участии митрополита Почаевского пройдет в Свято-Духовском ските.

«Троица – третий праздник после Пасхи и Рождества, и лаврские ворота открыты в эти дни для всех верующих христиан, - говорит иеромонах Никодим. - В эти дни существует старинная традиция освящать зелень в знак того, что Святой Дух обновляет всякого человека. Однако, главное, о чем нужно помнить, празднуя Троицу, что в этот день родилась Церковь. В этот день Святой Дух сошел на апостолов, и они стали проповедовать на иных языках, которых ранее не знали, они получили дар разуметь Священное Писание, а также состязаться на равных и побеждать самых искусных риторов и проповедников своего времени. Поэтому мы и говорим, что в этот день родилась Церковь. В этот день Господь вдохнул в апостолов ту силу, благодаря которой они смогли покорить весь мир и смогли привести ко Христу всю вселенную».

Со времен, когда первые монахи поселились на почаевской горе, прошло восемь веков, и с тех пор из монашеского убежища это место превратилось в красивейшую лавру с белокаменными соборами, церквями и множеством златоглавых куполов, которые своим блеском указывают дорогу идущим к ней за многие километры. Храмы и росписи Свято-Успенской Почаевской лавры радуют глаз, колокола и церковное песнопение наполняют радостью сердце, а святыни - исцеляют тело и душу. Много веков приходят сюда паломники за благодатью, разнося славу о святых местах по всему миру. И пришедшие сюда с верою, чистыми помыслами и искренними молитвами обязательно находят здесь исцеление, утешение и просветление…

Дарина Чугаевская, "Вечерний Киев".