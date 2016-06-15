Монах-миротворец из Десятинного монастыря кормит бездомных на Майдане (укр.)

Отець Мелхіседек, монах-миротворець з Грушевського, годує бездомних на Майдані Незалежності. Саме за цим заняттям батюшку можна застати тут щочетверга, о пів на восьму вечора. Біля головпоштамту.

Безкоштовні обіди на Майдані для нужденних волонтери запровадили давно. Іще 18 років томуСпільнота Святого Егідія вирішила таким чином підтримати безхатченків.

Щороку відбуваються Різдвяні благодійні обіди й у Галереї «Соборній» при Кафедральному соборі УПЦ.

Як з’ясувалося, отець Мелхіседек займається роздачею їжі вже рік. Спільнота Святого Егідія приходить на Майдан щосереди, а четверги «віддали» монаху з Десятинного монастиря.

Разом із волонтерами батюшка приносить цілу сумку із бутербродами та п’ять-шість величезних бутлів із гарячим солодким чаєм.

Готують їжу особисто отець Мелхіседек із помічниками. Скидаються грошима, закуповують продукти і приносять на Майдан.

Вони намагаються приготувати їжі із запасом, аби всім вистачило. Бо людей приходить багато.

Здебільшого це ті, хто не має роботи, кому ніде переночувати, приїжджі, жебраки, безхатченки, самотні, пенсіонери… За раз буває до 150 осіб.

«Останнім часом кількість людей збільшилася, — розказав батюшка. — На початку року ми купували 6 кг ковбаси. Тепер — 9. Прикро, коли людина стояла у черзі остання, чекала, а їй не вистачило. Тож намагаємося приносити їжі із запасом».

За словами отця Мелхіседека, люди охоче користуються такою допомогою, переповідають, де і коли буде наступна така зустріч: «Вони вже знають і одне одному розказують де, в який час можна перекусити, і приходять. Так і перебиваються».

Пенсіонерці Лідії Іванівні — далеко за сімдесят. Приїжджає на Майдан за чаєм і бутербродом із Виноградаря і дуже рада такій підтримці. Була на Майдані уже багато разів. Приходила й на Різдвяний обід у «Соборній».

«Я неначе в раю побувала, — розповіла Лідія Іванівна. — Тихо, спокійно. Тебе оточують увага і турбота. Виступив батюшка, благословив, усі перехрестилися, помолилися, потім сіли обідати. Але найголовніше — які там люди. Про всіх піклуються з великою любов’ю. А тут, на Майдані, чай завжди гарячий».

Крім пенсіонерів, які ледь зводять кінці з кінцями, і безхатченків, трапляються й зовсім молоді люди, які приїхали у столицю шукати заробітку, та, нажаль, не змогли влаштуватися. Така долі спіткала Андрія. Каже, без цієї допомоги просто б не вижив: «Я втратив роботу, залишився зовсім без грошей. Їсти нічого. Якби не це, міг би померти від голоду».

Люди не дуже охоче розповідають про свої проблеми. Та за допомогу і підтримку щиро вдячні.

Припаси розходяться за півгодини. Але всі упевнені — наступного четверга тут знову з’явиться батюшка із п’ятилітровими бутлями гарячого чаю, бутербродами та створить навколо себе майданчик людяності і християнського ставлення до ближніх.

"Православие в Украине"