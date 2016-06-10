В Днепропетровске секта вербует женщин и вывозит их с детьми на Филиппинские острова

Украинское законодательство предполагает свободу вероисповедания в итоге сегодня в стране функционирует множество деструктивных организаций, деятельность которых не регулируется, сообщает телеканал «34».

Иностранные секты под духовностью маскируют еще сомнительную деятельность и весьма опасную.

Филиппинская секта «Царство Иисуса Христа» пастора Аполло Си Киболоя организовала филиал секты в Днепропетровске, прихожане - родители с детьми из незащищенных социальных категорий и группа пожилых людей.

Зачем вывозят на острова детей и почему ни родственники, ни правоохранители не могут забрать их обратно?!