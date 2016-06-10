В Днепропетровске секта вербует женщин и вывозит их с детьми на Филиппинские острова
19:11, 10 июня 2016Общество
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Украинское законодательство предполагает свободу вероисповедания в итоге сегодня в стране функционирует множество деструктивных организаций, деятельность которых не регулируется, сообщает телеканал «34».
Иностранные секты под духовностью маскируют еще сомнительную деятельность и весьма опасную.
Филиппинская секта «Царство Иисуса Христа» пастора Аполло Си Киболоя организовала филиал секты в Днепропетровске, прихожане - родители с детьми из незащищенных социальных категорий и группа пожилых людей.
Зачем вывозят на острова детей и почему ни родственники, ни правоохранители не могут забрать их обратно?!
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