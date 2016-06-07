В Киеве прошло многотысячное шествие в защиту прав детей и традиционной семьи

Сбор участников начался утром субботы, 4 июня, под живое пение детского коллектива «Ноев ковчег» из Винницы. Верующие различных Церквей и религиозных организаций выстроились в колонну на Софийской площади, численность которой по разным оценкам составляла от двух до пяти тысяч участников, сообщает ИРС.

Возглавили Всеукраинское шествие иерархи Церквей, священнослужители, пасторы, активисты просемейных организаций и движений в защиту жизни.

Среди участников была значительная часть семей с детьми. В руках они держали плакаты с призывами защитить жизни нерожденных детей, обратить внимание на проблематику сиротства, сохранить институт традиционной семьи.

Как отметили в Оргкомитете, акция проводится с целью привлечь внимание общественности к проблемам защиты прав детей, утвердить в обществе принципы любви и уважения, выступить в защиту семьи как союза мужчины и женщины, что соответствует Божьему замыслу и природе человека.

Колонна участников прошлась от Софиевской площади по улице Владимирской до Оперы, повернула на проспект Богдана Хмельницкого, а затем по Крещатику дошла до Европейской площади, где мероприятие продолжилось речами и торжественным концертом с участием детей.

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций решила проводить акции в защиту прав семьи и детей ежегодно.