В Софии Киевской состоится II-й Международный фестиваль искусств "Анна-Фест"

В рамках II-го Международного фестиваля искусств "Анна Киевская Фест" в выставочных залах галереи "Хлебня" 17 июня откроется выставка живописи Екатерины Косьяненко "Граффити для Анны", сообщает "Религия в Украине" со ссылкой на І-pro.kiev.ua.

Граффити (происходит от итал. grafficare - царапать, дословно «нацарапанные») - одна из древних техник стенной живописи, случайные надписи и рисунки на стенах домов. Современные граффити - специфические тексты и рисунки, довольно агрессивная урбанистическая субкультура, именно это понятие наиболее известно современному зрителю. Всемирно известные граффити Софийского собора Киева (11 век) - это надписи и рисунки, оставленные священниками и посетителями (сохранилось более 300).

Живописный проект "Граффити для Анны" киевской художницы Екатерины Косьяненко возник под влиянием древних текстов и фресок Софийского собора, он содержит в себе визуальные послания в виде рисунков и стилизованных текстов, близких по стилю к изображениям Софийского собора Киева.

Найдены и автограф киевской княжны Анны Ярославны. Он расположен в арке – переходе между центральным нефом и приделом Анны и Иоакима, на изображении св. Пантелеймона. Этот автограф также стал определенным катализатором художественного проекта, совершенном художницей до киевского мероприятия "Анна-фест 2016".

Живописная серия "Граффити для Анны" является визуальным диалогом между прошлым и настоящим, апеллированием к древним временам с их высокими духовными художественными образцами, в частности, мозаикам и фрескам киевского Софийского собора.

Необычный формат базовых работ проекта – удлиненные узкие горизонтальные полотна - многофигурные или пейзажные фризы, на которых разворачиваются живописные сюжеты. Вкрапления небольших воображаемых портретов, одиночных изображений дополняют экспозицию, посвященную Анне Ярославне.