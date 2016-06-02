241 год отметил город, основанный в 1775 году праведным Петром Калнышевским

241 год отметил город Кривой Рог (Днепропетровская область), основанный в 1775 году праведным Петром Калнышевским. В праздничных мероприятиях, которые состоялись 28 мая, принял участие митрополит Криворожский и Никопольский Ефрем.

Центром празднеств стало выступление более 2 тысяч участников творческих и спортивных коллективов, представивших на местном стадионе «Спартак» театрализованное зрелище «Кривой Рог — мой город».

Большинство мероприятий впервые состоялись в историческом центре населенного пункта — в парке имени Ф. Маршавцева, что на месте слияния рек Ингулец и Саксагань.

«Сегодня мы должны почтить последнего кошевого атамана Запорожской Сечи — Петра Калнышевского, который в 1775 році подписал указ об основании на этом месте почтовой станции Кривой Рог, что позже переросла в большой промышленный город, — сказал владыка Ефрем, обращаясь к горожанам. — В прошлом году Украинская Православная Церковь причислила его к лику местночтиміх святых, так что теперь мы можем молиться святому праведному Петру Калнышевскому о мире и благополучии в нашем родном городе».

foma.in.ua