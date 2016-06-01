В Киеве состоялась Всеукраинская конференция, посвященная защите семейной морали

31 мая в актовом зале Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, состоялась Всеукраинская конференция «Защита семейной морали - цивилизационный вызов XXI века», сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Во время форума были обсуждены вопросы особенностей семейных традиций, динамики развития семьи, факторов психологической стабильности семейных отношений, медицинских аспектов материнства и детства, семейных ценностей в современной образовательной практике и тому подобное.

Организатором форума выступил Синодальный отдел УПЦ по делам семьи. Мероприятие возглавил председатель Отдела архиепископ Ровеньковский и Свердловский Пантелеимон.

Всего в форуме приняли участие более 80 представителей из разных регионов Украины.