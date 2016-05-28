Центр социсследований Разумкова: подавляющее большинство украинцев — верующие

26 мая во время заседания круглого стола «Религия, Церковь, общество и государство: два года после Майдана», директор социологической службы Украинского центра экономических и политических исследований имени Разумкова, Андрей Быченко рассказал, что подавляющее большинство украинцев верующие, и отметил очень высокий уровень доверия граждан к Церкви. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на Отдел внешних церковных связей УПЦ.

По данным социологов 70,4% жителей Украины называют себя верующими. При этом 58% украинцев посещают Церковь, а 51,7% из них бывают в ней только на религиозные праздники.

В Центре Разумкова также привели данные об опросе украинцев касательно отношений Церкви и государства. Большинство жителей страны — 55% респондентов — уверены, что Церковь не должна вмешиваться в государственные отношения, рассказал Быченко. Вместе с тем, 79% украинцев полностью убеждены в том, что религия должна взять на себя ответственность за помощь бедным и нуждающимся категориям населения в случае, если решение властей будут нарушать их права.

«В сознании граждан Церковь должна быть над ситуацией, в частности, в конфликтах, и предлагать конструктивный выход из проблемы с точки зрения морального авторитета, — подчеркнул эксперт. — Доверие к церковным институтам до сих пор очень высоко, как и число тех, кто ей доверяет, и значительно превосходит недоверчивых, в отличие от ситуации с государственными институтами».

Кроме того, директор Центра Разумкова отметил: «Чем больше Церковь пытается встать на чью-либо сторону в условиях политической жизни, тем больше есть спад доверия, хотя она в течение 15 лет исследований остается на высоком уровне».