Совет Церквей 4 июня проведет Всеукраинское шествие в защиту прав детей и семьи

Впервые по инициативе Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций 4 июня, в субботу, в Киеве состоится совместное межконфессиональное шествие в защиту прав детей и семьи. Об этом сообщает Институт религиозной свободы.

Цель акции – привлечь внимание к проблемам защиты прав детей, утвердить в обществе принципы любви и уважения, выступить в защиту семьи как союза мужчины и женщины, что соответствует Божьему замыслу и природе человека.

Сбор участников начнется в 10:00 на Софиевской площади, откуда в 11:00 единая колонна семей с детьми во главе с главами Церквей и религиозных организаций отправится к Европейской площади – по улице Владимирской, проспекту Б.Хмельницкого, Крещатику. Прохожие смогут по собственному желанию присоединиться к акции и пообщаться с верующими семьями.

По завершению шествия, в 12:00 на Европейской площади члены Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций произнесут торжественные обращения, совершат молитвы за детей и семьи. Также состоятся концертные выступления детских коллективов и семей, выставка детского творчества.

Акция будет носить мирный характер, без политической символики и лозунгов, без какой-либо агрессии и нетерпимости.

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций приглашает всех людей доброй воли, всей семьей и с детьми, приобщиться к организации и участию в этих мероприятиях по случаю Всеукраинского дня защиты прав детей и семьи!

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