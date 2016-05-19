В Киеве на Золотых воротах установили икону-мозаику Пресвятой Богородицы

Сегодня, 19 мая, в Киеве освятили и установили на Золотых воротах (над центральным входом) икону-мозаику Пресвятой Богородицы.

Об этом сообщает ЗИК, ссылаясь на сообщение в Фейсбуке священника Ивана Сидора.

По его словам, организатором мероприятия является Национальный заповедник «София Киевская».