В Киеве на Золотых воротах установили икону-мозаику Пресвятой Богородицы
16:05, 19 мая 2016Общество
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Организатором мероприятия является Национальный заповедник «София Киевская».
Сегодня, 19 мая, в Киеве освятили и установили на Золотых воротах (над центральным входом) икону-мозаику Пресвятой Богородицы.
Об этом сообщает ЗИК, ссылаясь на сообщение в Фейсбуке священника Ивана Сидора.
По его словам, организатором мероприятия является Национальный заповедник «София Киевская».
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