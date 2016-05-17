В центре Киева нашли древний дворец князя Владимира (фото)

В столице — новая сенсационная археологическая находка! Во время ремонта лестницы около Десятинной церкви (на углу Владимирской и Андреевского спуска) откопали часть дворца князя Владимира периода Киевской Руси.

НАХОДКА. Дворец был найден во время ремонта лестницы. "Строители сняли подпорную стенку, чтобы ее укрепить, была найдена и открыта часть фундамента южного дворца, построенного в конце Х века! Он возводился одновременно с Десятинной церковью при князе Владимире. Скорей всего, здание было двухъ­­ярусным и построено из камня. Для чего его использовали, точных данных нет, но предположительно — для приемов гостей и проведения торжественных приемов высокого уровня, потому есть большая вероятность, что там неоднократно бывал и князь Владимир", — рассказал "Сегодня" научный сотрудник института археологии НАН Украины Виталий Козюба.

По его словам, фундамент дворца — очень ценный для истории Киева, поскольку объект является древнейшим каменным сооружением периода Киевской Руси в Восточной Европе, который можно увидеть! (фундамент Десятинной церкви засыпан, а территорию в прошлом году облагородили).

Общая площадь дворца была порядка 500 кв. м (длина стен — 40 на 6 м), но сохранилось лишь 7 м, из них открыто для просмотра 5 м. Глубина фундамента — около метра. "Мэрия и Минкультуры знают об открытии фундамента, и сейчас решается вопрос о возможности его музеефицировать. К примеру, часть можно обработать необходимыми веществами, чтобы не разрушался, и поместить его под стекло. Это могло б стать очень интересным объектом для туристов", — продолжил Козюба.

На объекте строители также нашли человеческие кости. "Найдено 15 отдельных фрагментов костей. Это естественно, ведь вокруг Десятинной церкви в XVII—XVIII веках было огромное кладбище. Во время дореволюционных раскопок там было найдено около 500 погребений, а в 2005—2011 гг. — еще более сотни, потому это кости от разрушенных погребений на кладбище, которое было в три яруса", — пояснил археолог.

МУЗЕЕФИКАЦИЯ. Восстановление забора финансирует один из киевских меценатов (стоимость более 10 млн. грн), и он не против оплатить еще и музеефикацию уникального дворца. "Меценат готов дополнительно профинансировать музеефикацию. Но выводы археологов и других специалистов мы пока еще не получили и без их протоколов и решений мы не можем ничего начинать делать", — поясняет глава общественной организации "Андреевско­-Пейзажная инициатива" Марина Соловьева.

Во сколько обойдется музеефикация фундамента, эксперты пока не уточняют, но, по предварительным подсчетам, в несколько сотен тысяч гривен. По словам Соловьевой, завершить восстановление забора и лестницы планируют в конце июня.

ВЛАСТЬ. Чиновники поддерживают инициативу музеефикации. "Специалисты музея истории Десятинной церкви уже разработали концепцию музеефикации, но еще нужны экспертные заключения от археологов и других специалистов, а после получения проектной документации от заказчика нужно еще определить, у кого на балансе будет этот объект. А пока вопрос еще не решился, фундаменты нужно сохранить от разрушения", — сказали нам в КГГА.

Кириченко Леся, "Сегодня"