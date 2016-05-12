В Киеве разрыли фундамент возле Десятинной церкви

11:08, 12 мая 2016
Общество
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Остатки фундамента Десятинной церкви вместе с городом Владимира являются памятником национального значения.

hromadskeradio.org

В Киеве 11 мая строительная техника разрыла фундаменты города Владимира рядом с руинами Десятинной церкви.

Об этом сообщает «Общественное радио».

Рабочие демонтировали и разрыли подпорную стену, которая выходила на улицу, а саму территорию, где фундаменты Десятинной, не трогали. Остатки фундамента Десятинной церкви вместе с городом Владимира являются памятником национального значения.

hromadskeradio.org

Город Владимира — принятое наукой название киевского детинца конца Х — 1-й половины XIII ст., построенного во время княжения Владимира Великого. Город был обнесен земляным валом и рвом, которые пролегали вдоль северных склонов Старокиевской горы на восток до обрыва в районе современного фуникулера, далее поворачивали на юг по настоящую Михайловскую площадь в направлении улицы Большой Житомирской и простирались вдоль ее правой стороны до Гончарного яра (урочище Гончары).

Десятинная церковь — сакральное сооружение, возведенная в Киеве в конце X века, считается первой каменной церковью Киевской Руси. 3 февраля 2005 года Президент Украины Виктор Ющенко дал задание Киевской городской государственной администрации восстановить Десятинную церковь, для чего предполагалось выделить из бюджета около 90 млн гривен.

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