В Мелитополе отстранили священника УПЦ, который надел георгиевскую ленту

Мелитопольский протоиерей Андрей Пирогов, который 9 мая ходил по городу с георгиевской лентой, пока не может проводить службы. Соответствующее решение приняло руководство епархии УПЦ. Об этом сообщает Depo.Запорожье со ссылкой на "РИА Мелитополь".

"Церковь всегда была, есть и будет вне политики. Когда я увидел Андрея Пирогова с георгиевской лентой, очень удивился. Через помощника попросил его снять символ, чтобы никого не провоцировать. Сделать это он не захотел, или не успел - ленту сорвали люди. Я считаю, что священнослужитель не должен позиционировать себя отдельно от церкви. Если ты пришел в рясе и с крестом, какие тебе еще ленты нужны?", - цитирует издание благочинного церквей Мелитополя протоиерея Максима Смирнова.

Священник добавляет, что вчера Пирогову сделал замечание архиепископ Запорожский и Мелитопольский Лука. Теперь он не может проводить службы и совершать требы, пока не найдет себе другую епархию.

"Мы считаем, что священнослужитель не имеет права раскачивать и без того напряженную ситуацию", - подчеркнул протоиерей Смирнов.

Depo.Запорожье