8-9 мая в Киеве состоятся мероприятия по случаю Дня памяти и годовщины победы над нацизмом

8-9 мая в Киеве пройдут мемориальные и торжественные мероприятия в рамках празднования Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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Об этом сообщает Украинский институт национальной памяти.

Официальный лозунг памятных мероприятий в этом году – ”1939-1945. Помним. Побеждаем”.

В частности, 8 мая на Майдане Незалежности с 9.00 до 19.00 запланировано проведение флешмоба ”Рисуем Победу”. К участию приглашаются дети, подростки, семьи.

С 10.00 до 20.00 предусмотрены концерты мастеров искусств, художественных и любительских коллективов, презентация фестиваля ”Червона рута”, концерты рок-групп, песенной поэзии, диджеев, проведение мастер-классов и флешмобов. Мероприятия пройдут от ул. Хмельницкого до аллеи Героев Небесной Сотни на Майдане Незалежности, Европейской площади, площади возле арки Дружбы народов, станции метро «Арсенальная», площади Славы, в начале бульвара Шевченко, на Троицкой площади и Контрактовой площади.

В этот день состоится также военно-исторический фестиваль ”ПЕРЕМОГА.UA”, который организуют на мототреке ”Пирогово” (ул. Пироговский путь, 188). Начало мероприятия - в 11.00.

В 14.00 в «Художественном Арсенале» запланирована встреча президента Украины Петра Порошенко с ветеранами советской армии, воинами Украинской повстанческой армии, участниками антитеррористической операции на Востоке Украины.

В 22.45 начнется акция ”Первая минута мира” и зажжение огня памяти на территории Национального музейного комплекса ”Украина во Второй мировой войне”.

9 мая мероприятия начнутся в 9.00 с церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата на Холме Славы с участием президента Украины.

В 9.15 стартует акция ”Помним – побеждаем!”, в рамках которой состоится торжественный марш военных духовых оркестров Вооруженных сил Украины, Генштаба, Министерства внутренних дел, Пограничных войск, Военно-морского флота от Площади Славы до Площади Незалежности.

С 10.00 до 12.00 анонсирован концерт патриотической песни и дефиле военных духовых оркестров ВСУ, МВД, Национальной гвардии, ВМФ, Пограничных войск на Майдане Незалежности.

В течение дня в центре города также будут проводить мастер-классы и флешмобы.

С 19.00 до 21.00 на главной площади столицы состоится концерт Национального академического духового оркестра с участием звезд оперной сцены.

Кроме того, отмечается, что 7 мая в Киеве в международном аэропорту ”Борисполь” (Терминал D) откроется выставка ”Украинская Вторая мировая”. В этот день на Майдане Незалежности также откроется экспозиция уличного варианта выставки ”Украинская Вторая мировая”.

В Институте национальной памяти напоминают, что новым символом этих дней с 2014 года является цветок мака. Графическое изображение является своеобразной аллюзией: с одной стороны оно олицетворяет цветок мака, с другой – кровавый след от пули.