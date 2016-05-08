В Житомире около 1 тыс. человек почтили память жертв Второй мировой войны

В Житомирской области 6 мая начались мероприятия ко Дню памяти и примирения, а также ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Как передает корреспондент УНИАН, по этому случаю сегодня утром в микрорайоне Богуния в Житомире состоялся митинг-реквием и торжественное открытие гранитного мемориального знака с именами ранее неизвестных воинов, погибших при освобождении Житомира и Житомирской области от нацистов в 1943-1944 годах.

Мероприятие прошло на Русско-Вильском военном кладбище, в нем приняли участие представители городской власти, житомиряне, общественные активисты, военные, ветераны Второй мировой войны, молодежь и журналисты - всего около 1000 человек.

Затем в Житомире также состоялось торжественное чествование памяти погибших на Королевском военном кладбище в микрорайоне Смолянка, где похоронены житомирские военные, и, в частности, 21 погибший участник антитеррористической операции.

Почтить память погибших воинов Второй мировой войны и воинов, погибших в АТО, пришли и военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Также сегодня состоялось торжественное открытие выставки архивных документов «К 71-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне» в Государственном архиве Житомирской области.

Кроме этого, также в трех учебных заведениях города - общеобразовательных школах №1, №21 и №7 - с участием властей города прошли соответствующие воспитательные часы.

Указанные мероприятия в Житомирской области продолжаются, они будут проходить в области и в областном центре 8 и 9 мая.