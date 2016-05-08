В Одесской области сгорела церковь

В селе Йосиповка Савранского района Одесской области сгорела церковь.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, информация о пожаре в церкви поступила сегодня в 12.45.

«По прибытию подразделения к месту происшествия церковь уже была охвачена пламенем», - отмечается в сообщении.

По данным ГСЧС, в 14.00 спасатели локализовали пожар на площади 300 кв. м, и в 14.20 - ликвидировали.

К ликвидации пожара привлекалось 4 единицы техники и 12 спасателей.

Погибших и пострадавших на пожаре нет, сообщает ГСЧС.

Причина пожара устанавливается.