В Одесской области сгорела церковь
12:16, 08 мая 2016Общество
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В селе Йосиповка Савранского района Одесской области сгорела церковь.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, информация о пожаре в церкви поступила сегодня в 12.45.
«По прибытию подразделения к месту происшествия церковь уже была охвачена пламенем», - отмечается в сообщении.
По данным ГСЧС, в 14.00 спасатели локализовали пожар на площади 300 кв. м, и в 14.20 - ликвидировали.
К ликвидации пожара привлекалось 4 единицы техники и 12 спасателей.
Погибших и пострадавших на пожаре нет, сообщает ГСЧС.
Причина пожара устанавливается.
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