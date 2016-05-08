Президент присвоил звание "Мать-героиня" более 1 тысячи украинских женщин

Президент Петр Порошенко подписал указ, которым присвоил звание «Мать-героиня» 1 тыс. 085 украинским женщинам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, почетное звание присвоено многодетным матерям, которые воспитали до восьмилетнего возраста пятерых и более детей, создали надлежащие условия для воспитания, физического, интеллектуального и духовного развития детей.

В частности, это 48 женщин из Винницкой области, 79 – из Волынской области, 30 – из Днепропетровской области, 23 - из Донецкой области, 64 - из Житомирской области, 202 – из Закарпатской области, 22 – из Запорожской области, 91 - из Ивано-Франковской области, 41 - из Киевской области, 18 - из Кировоградской области, 12 - из Луганской области, 61 – из Львовской области, 12 - из Николаевской области, 66 - из Одесской области, 17 - из Полтавской области, 143 - из Ривненской области, 12 - из Сумской области, 33 – из Тернопольской области, 26 – из Харьковской области, 29 - из Херсонской области, 10 – из Хмельницкой области, 23 - из Черкасской области, 15 – из Черниговской области и 8 - из Киева.