Обнародованы результаты благотворительной акции Сумской епархии УПЦ "К Светлому Дню - светлые поступки"
5 мая в актовом зале Сумского епархиального управления по благословению архиепископа Сумского и Ахтырского Евлогия состоялась пресс-конференция для представителей СМИ по итогам благотворительной акции Сумской епархии УПЦ «К Светлому Дню - светлые поступки».
Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.
Акция проводится совместными усилиями Сумской епархии Украинской Православной Церкви и филиала НТКУ «Сумская региональная дирекция» уже в шестой раз.
Общая сумма собранных средств во время благотворительного проекта, который начался Великим постом, по состоянию на 5 мая составила 667 714 гривен.
Пожертвование мог сделать каждый, положив средства в ящик с логотипом акции в любом храме епархии. Кроме того, в течение акции было проведено благотворительный концерт, а также две ярмарки.
В этом году участие в акции приняли даже жители Афин. Кукольный театр «People & Puppets Svit» дал три спектакля, средства с которого были направлены на помощь онкобольным детям Сумщины.
В завершение брифинга, организаторы акции поблагодарили всех, кто принял участие в общем деле милосердия, а также назвали важнейшие направления использования собранных средств.