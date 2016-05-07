Обнародованы результаты благотворительной акции Сумской епархии УПЦ "К Светлому Дню - светлые поступки"

5 мая в актовом зале Сумского епархиального управления по благословению архиепископа Сумского и Ахтырского Евлогия состоялась пресс-конференция для представителей СМИ по итогам благотворительной акции Сумской епархии УПЦ «К Светлому Дню - светлые поступки».

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

Акция проводится совместными усилиями Сумской епархии Украинской Православной Церкви и филиала НТКУ «Сумская региональная дирекция» уже в шестой раз.

Общая сумма собранных средств во время благотворительного проекта, который начался Великим постом, по состоянию на 5 мая составила 667 714 гривен.

Пожертвование мог сделать каждый, положив средства в ящик с логотипом акции в любом храме епархии. Кроме того, в течение акции было проведено благотворительный концерт, а также две ярмарки.

В этом году участие в акции приняли даже жители Афин. Кукольный театр «People & Puppets Svit» дал три спектакля, средства с которого были направлены на помощь онкобольным детям Сумщины.

В завершение брифинга, организаторы акции поблагодарили всех, кто принял участие в общем деле милосердия, а также назвали важнейшие направления использования собранных средств.