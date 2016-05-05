Под Одессой открыли первый в области памятник писанке (фото)

Первый в области памятник писанке — орнаментированному пасхальному яйцу — открыли сегодня на центральной улице райцентра Коминтерновское, что под Одессой.

Автор скульптуры — известный мастер Кирилл Максименко, ранее создавший композицию «рука Стива Джобса» на улице Новосельского в Одессе и другие творения из металлолома, сообщает dumskaya.net.

По словам Максименко, коминтерновская писанка сварена из обычных крепежных шайб.

«Их примерно две тысячи, — рассказал скульптор. — Поскольку заказ был срочный, пришлось закупать, хотя обычно я нахожу детали во время походов по городу и окрестностям».

Писанка — не первый и не последний арт-объект Максименко, установленный в Коминтерновском. В феврале на центральной улице открыли его же композицию «Сердце любви». А в мае, говорит скульптор, там появится «голова Жаклин Рок» — памятник последней возлюбленной великого Пикассо.