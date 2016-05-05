В Донецкой области злоумышленники бросили три гранаты в церковь

В селе Георгиевка Марьинского района Донецкой области злоумышленники бросили три гранаты в помещение храма Всех Святых.

Об этом говорится в сообщении Национальной полиции, размещенном на сайте ведомства 4 мая.

«Три взрыва прогремели ночью на территории храма Всех Святых в селе Георгиевка Марьинского района - неизвестные попали в здание для обслуживающего персонала, где в тот момент находился послушник. Полицейские отрабатывают круг подозреваемых, принимаются меры по их задержанию», - отмечается в сообщении.

Как сообщает полиция, вчера в 21.30 в дежурную часть Марьинского отделения полиции поступило сообщение от послушника храма. Он сообщил, что, находясь в помещении, услышал сначала один взрыв, потом еще несколько, затем раздался шум металлического предмета, падающего с крыши во двор, и раздался еще один взрыв. Послушник не пострадал.

В результате взрыва в здании повреждена крыша.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и эксперт.

По предварительной версии правоохранителей, злоумышленники бросили в помещение три гранаты, предположительно РГД-5. С места происшествия были изъяты металлические осколки и часть запала гранаты. Вещественные доказательства направлены на экспертизу.

Определен круг подозреваемых, оперативники отрабатывают всех лиц, которые могут быть причастны к подрыву. Территория района перекрыта группами полиции, патрульные наряды «прочесывают» местность. Усилен контроль на блокпостах.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.