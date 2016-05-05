Кличко призвал правоохранителей найти тех, кто в Бабьем Яру возле Меноры сжег флаг Израиля

Городской голова Киева Виталий Кличко обратился к правоохранительным органам, чтобы как можно скорее найти и привлечь к ответственности тех, кто совершил акт вандализма в Бабьем Яру.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

«Группа молодчиков, как зафиксировали камеры видеонаблюдения, в Бабьем Яру возле памятника «Менора» сожгла флаг государства Израиль. Произошло это в национальный день памяти и скорби еврейского народа, когда евреи всего мира вспоминают 6 миллионов жертв нацизма, уничтоженных фашистами во время Второй мировой войны», - отметил Кличко.

По его словам, недопустимо, чтобы над памятью жертв издевались.

«Да и еще в месте, которое знают в мире как один из символов страшного преступления фашизма в Бабьем Яру, где истребили десятки тысяч людей разных национальностей, большинство из которых были евреи», - заметил городской голова столицы.

Кличко подчеркнул, что память о жертвах надо уважать, чтобы подобные трагедии человечества больше не повторились.

Он сообщил о намерении киевской власти создать в Бабьем Яру Мемориал памяти жертв Голокоста.

5 мая отмечается День памяти катастрофы и героизма евреев.