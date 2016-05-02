В годовщину Одесской трагедии митрополит УПЦ Агафангел совершил панихиду по погибшим

2 мая во вторую годовщину трагических событий в Одессе, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совершил заупокойное богослужение по погибшим два года назад одесситам в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре в сослужении викарного епископа Диодора, ректора Одесской духовной семинарии архимандрита Серафима, многочисленного городского духовенства и братии обители в священном сане.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии.

В своем слове после завершения панихиды митрополит Агафангел выразил соболезнования всем родным и близким тех, кто пострадали в тот трагический день.

«Мы сегодня собрались здесь для того, чтобы вознести молитвы об упокоении всех тех, кто погиб в Одессе 2 мая 2014 года в страшной, непонятной для многих кровавой трагедии. Мы молимся, чтобы Господь упокоил души всех погибших в селениях праведных, чтобы Он простил согрешения их, а неразумных вразумил. Молимся, чтобы никогда не повторилось на украинской благодатной земле, где проживают многие нации и народности, где мирно сосуществуют религии и национальные меньшинства эта страшная трагедия», – сказал он.

Владыка напомнил, что Украина переживает особый период, в который для нашего государства особенно нужен мир, согласие в обществе и единство всех граждан.

«Мы молимся о мире в Украине и верим, что Господь воскресит украинский народ для лучшей жизни, что Он даст силы победить зло, ненависть, преодолеть распри и раздоры, насилие и ненависть», – подчеркнул управляющий Одесской епархией УПЦ.

В этот же день по благословению митрополита Агафангела панихиды по погибшим в трагическом событии 2 мая 2014 года состоялись во всех храмах Одесской епархии УПЦ.