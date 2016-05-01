В Одессе показывают сокровища буддийского Тибета

В Музее западного и восточного искусства открыта выставка «Сокровище Тибета», которая проходит в рамках проекта «Дни буддийской культуры» в Одессе, сообщает сайт odessa-life.

Это единственная в Украине путешествующая выставка, посвященная наследию Тибета. Ее экспозиция насчитывает более 350 экспонатов.

Здесь можно увидеть образцы живописи, статуи, храмовые музыкальные инструменты, ритуальные предметы из буддийских монастырей, маски и одежду.

Кроме того, одесситы и гости города смогут увидеть буддийскую коллекцию из архива музея, узнать о значении символов и статуй, представленных на выставке, посетить мастер-классы по буддийской живописи и медитации, послушать лекции об искусстве и истории буддизма.

Выставка будет работать до 10 мая.