В Харькове устанавливают пасхальную композицию из писанок

В Харькове в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького устанавливают пасхальную композицию из писанок, сообщает официальный сайт городского совета.

По информации бригадира монтажной группы Василий Курта, работы должны завершиться сегодня в четверг, и уже в пятницу площадь у колеса обозрения украсит 10-метровый храм, созданный с использованием около 6 тыс. писанок.

Разрисовали писанки харьковские школьники. Лучшие работы отметят призами. Награждение состоится в 17:00 1 мая в парке им. Горького.

В это же время там начнется большой концерт хоров, исполняющих произведения на пасхальную тематику.

Простоит композиция до вторника, 3 мая.