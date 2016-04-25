В Самборе к Пасхе испекут 15 тысяч куличей

На хлебозаводе Самбора Львовской области работники ЧАО "Хлебпром" к Пасхе испекут и реализуют 15 тысяч куличей. Такого количества этого обязательного на праздничном столе продукта тут еще изготовляли.

Об этом сегодня, 25 апреля, сообщил корреспондент ИA ZIK.

По словам руководителя предприятия Марии Платко, в прошлые годы этого пасхального продукта пекли значительно меньше. Но теперь, уточнила она, много куличей через волонтеров будет передано на Восток защитникам территориальной целостности Украины, прежде всего, военным Самборского гарнизона.

Благодаря этому на передовой наши воины смогут почувствовать, что к ним пожаловала Пасха, а с ним и частичка домашней праздничной радости, поверить, что Украина воскреснет и предстанет цветущей.

Отметим, православные христиане будут отмечать Пасху 2016 уже в предстоящее воскресенье, 1 мая.