Во Львове на пасхальные праздники ожидают более 250 тысяч туристов

Во Львове на Пасху и День города, который совпал с пасхальными праздниками, ожидают более 250 тысяч гостей из Украины и из-за рубежа.

Об этом УНИАН сообщили в управлении туризма Львовского городского совета.

«В этом году Пасха, и майские праздники, и День города совпадают, поэтому это большой период - с 1 мая по 9 мая. Уже на эти даты с 1 по 9 мая забронировано более 80 процентов жилья, имеющегося во Львове. На основе собранной информации из наших источников, на основе анализа, который мы сделали, имеем хорошую динамику роста, ежегодно увеличивается количество туристов во Львове ориентировочно на 30 процентов. Сейчас прогноз в 250 тысяч гостей на этот период», - отметила начальник управления туризма Львовского городского совета Галина Малец.

В этом году празднование Дня города во Львове пришлось на Пасху, продлятся праздники с 1 по 7 мая. Празднование Дня города будет проходить под названием «760 лет уникальных историй. Расскажи свою».