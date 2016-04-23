В Кривом Роге под памятником Ленину обнаружили фундамент церкви XIX века

В Кривом Роге на месте, где стоял памятник Владимиру Ленину, обнаружили фундамент построенной в XIX веке церкви.

Сотрудники историко-краеведческого музея при поддержке волонтеров раскопали часть фундамента храма и даже нашли старинные монеты. Остатки церкви были обнаружены в ходе реконструкции сквера, пишет "Первый Городской".

"Планируется немного изменить вид этого сквера и под колпак поместить часть раскопанного фундамента, чтобы люди могли смотреть, как раньше строили. Эта церковь - наша святыня и наша история", - рассказала старший научный сотрудник Криворожского городского историко-краеведческого музея Ирина Стеблина.

На этом месте в разное время было три храма. Первый - деревянный, который построили в 1761 году. Он был уничтожен в ходе русско-турецкой войны. После этого храм Святого Николая восстановили, а через сто лет церковь решили сделать не деревянной, а из белого известняка. Здесь также покоились мощи священнослужителей. Затем храм был уничтожен большевиками, и более 80 лет его остатки находились под землей.

Напомним, в Украине вступили в силу четыре закона, которые запрещают советскую символику, осуждают коммунистический режим, открывают архивы советских спецслужб и признают борцами за независимость Украины УПА и другие организации. Эти законы приняты парламентом 9 апреля 2015 года. Президент Петр Порошенко подписал их 15 мая 2015 года.

Согласно одному из них, "Об осуждении нацистского и коммунистического тоталитарных режимов", Верховная Рада должна принять решение о переименовании населенных пунктов, районов и улиц, названия которых содержат символику коммунистического и тоталитарного режима, с учетом предложений, представленных органами местного самоуправления, и рекомендаций Украинского института национальной памяти.