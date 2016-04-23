Общество больше всего доверяет Церкви, меньше всего – политикам и журналистам – соцопрос

Центр социальных и маркетинговых исследований SOCIS провел опрос, определяя кому сегодня доверяют украинцы. Об этом сообщает сайт ТСН.

Большинство украинцев - 50,3% - одобряют работу полиции, говорится в социологическом исследовании, проведенном центром SOCIS по заказу телеканала 1+1. 21,2% вообще не поддерживают полицейских. Скорее не поддерживают действия полиции 24,9%.

Самый высокий уровень одобрения зафиксирован среди жителей Киева, а самый низкий – на юге. Читайте также: Доверие к Раде упало до минимума, а президенту больше всего не доверяет юг При этом церковь в безоговорочных лидерах по поддержке среди населения - 68,4%. 14,1% церковникам не доверяют вообще. Самый высокий уровень доверия наблюдается традиционно на западе Украины (76%), наименьший – в южных регионах.

Большинство тех, кто одобряет деятельность церковных структур, живет в селах. В городах с населением более полумиллиона человек таких зафиксировано лишь 26,9%. Украинская армия также в лидерах по доверию украинцев – 63,1%, а 15% полностью не одобряют армию. Тех, кто скорее не поддерживает ВСУ, - 19,2%.

В частности, на юге Украины ВСУ полностью доверяет лишь 4,6%, а скорее доверяют 43%. В западных областях уровень безоговорочной поддержки больший – 27,4%, скорее доверяют 40,6%. Украинские средства массовой информации не могут похвастаться большим уровнем доверия граждан. Полностью одобряют деятельность – 5,9%, скорее одобряют 28,8%. Скорее не поддерживают сразу 37%, а полностью не поддерживают – 27,2%.

Юг государства больше всего не одобряет работу СМИ – 22,2%. 42,1% опрошенных жителей центральных областей поддержали СМИ, что является наиболее высоким показателем по стране. Опрос был проведен 8-12 апреля 2016 года, было опрошено 1488 респондентов в возрасте 18 лет и старше.

Выборка репрезентативна населению Украины по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону проживания (по данным Государственной службы статистки Украины по состоянию на 1 января 2015 года).

Метод опроса – личное интервью на дому у респондента с помощью планшетов (Computer Assisted Personal Interview, CAPI). Максимальная погрешность выборки не превышает 2,6% при 95% доверительном интервале.